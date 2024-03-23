Sağlık Bakanı Fahrettin Koca inşaatı devam eden Sancaktepe Şehir Hastanesi hakkında bilgi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında Sancaktepe'de yapımı devam eden Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmalarını inceleyip, hastanenin yeni yapılacak bölümleriyle ilgili bilgi verdi. Yeni şehir hastanesini inceleyen Fahrettin Koca'ya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem de eşlik etti.

Yapımı devam eden Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni inceleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün büyük şehirlerimizde yani 33 büyük şehirlerimizde şehir hastanesi olması şeklinde bir plan yapıldı. Muğla, Malatya ve Van'da da benzer şekilde şehir hastanesi yapılarak bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi olmuş olacak. Ayrıca şu an İstanbul için düşündüğümüz ilave üç şehir hastanesi var. Türkiye'nin en büyük kapasitesi olan şehir hastanesi şu an bulunduğumuz yerde Sancaktepe'de inşaatı devam ediyor. Bu hastanenin toplam yatak kapasitesi 4 bin 100 olacak. Bildiğiniz gibi Feriha Öz Acil Durum hastanesi de burayla entegre kılınıyor. Ve Feriha Öz Acil Durum hastanesi bin 8 yataklıydı. Toplam 5 bin 108 yataklı sağlık kampüsüne kavuşmuş olacağız. Bu kapasite Türkiye'de yapılan en büyük şehir hastanesi kapasitesi.

Bahar projesi ise bağımlı hastalar için rehabilitasyon dediğimiz bir merkez. Burada Amatem, Çematem, lojmanlarıyla birlikte bir bahar merkezi olacak. Bunun da ihalesi yapıldı. Şu an arkamda gördüğünüz inşaatı devam eden bölüm ise bahar merkezinin olduğu alan. Çok katlı olmayan villaların hızla yapımı da devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde bahar projesini hızla faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu kapasitesiyle Amatem, Çamatem ve bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezinin bir arada olduğu yapı ise yeni nesil bir bahar projesi, bu anlamda da dünyada ilk olan bir merkez olacak" diye konuştu.