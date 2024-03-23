Başkan Erdoğan'dan 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalar!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP'li Özel'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimize terörist iftirasını atanları dikkate almıyoruz. İsrail'den özür dileyen değil İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor." dedi. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüş olacağını belirten Erdoğan, "Felaket tellallarının hevesleri kursaklarında kalacak." ifadelerini kulandı.