Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? Dünyayı yeni savaş mı bekliyor? Soğuk Savaş'tan sonra...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de Ukrayna gerilimini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, 'Rusya, ABD'nin güvenlik taleplerine 'gelecek hafta' yazılı yanıt vermesini bekliyor' dedi. Blinken ise 'Rusya Ukrayna'ya yönelik nasıl bir saldırı yaparsa yapsın çok hızlı ortak ve sert bir karşılık alır' dedi. Ukrayna sınırında askeri güçler ne durumda? Rusya’nın planları neler? Gündemin öne çıkan başlıkları Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de değerlendirdi.