Rojin Kabaiş'in telefonu Çin’e gönderiliyor

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 14:14 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 14:15

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızın kilitli olan ve yerli imkanlarla açılamayan cep telefonundaki dijital verilere ulaşmak için cihazı üretici firmanın merkezi olan Çin’e gönderme kararı aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in trajik ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir eşiğe gelindi. Genç kızın göl kenarında bulunan cep telefonunun şifresinin kırılamaması üzerine, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik bir operasyon başlatıldı. Güvenlik birimlerinin dijital incelemelerinden sonuç alınamaması nedeniyle, telefondaki tüm geçmiş verilerin geri getirilmesi için cihazın Çin'e gönderilmesine karar verildi.