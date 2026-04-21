İstanbul Havalimanı’nda çalışanların uyuşturucu taşıdığı anlar kayıtta
Gümrük Muhafaza ve Narkotik ekiplerinin titiz takibi sonucu ortaya çıkarılan olayda, şebekenin havalimanındaki yetkilerini kullanarak uyuşturucuyu x-ray kontrolünden kaçırmayı planladığı anlaşıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin uçaktan indirilen kargolar arasından aldıkları uyuşturucu dolu kolileri yer hizmetleri aracıyla gizlice transfer ettikleri görülüyor. Polisin düzenlediği baskınla piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan zehir ele geçirilirken, tutuklanan 5 şüphelinin bağlantıları ve sevkiyatın varış noktasına dair geniş çaplı soruşturma derinleştiriliyor.