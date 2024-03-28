PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Mart 2024, 23:16 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024, 23:17

Rize'de cenaze dönüşü bariyere saplanan taksideki 4 kişi yaralandı

Rize'de sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin bariyere saplandığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananların, Trabzon'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesinden döndüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Uzunkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Okan Seymenoğlu (42) yönetimindeki 53 T 0399 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyere saplanan taksinin sürücüsü ile araçtaki Reşit Aydın (68), Levent Kalkavan (46) ve Mehmet Çelik (47), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve çok sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Rizede, cenaze dönüşü bariyere saplanan taksideki 4 kişi yaralandı

Öte yandan, kazada yaralananların Trabzon'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesinden döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Yerel Seçime son 2 gün! Oy kullanırken dikkat: Geçersiz olmasın!
28.03.2024Perşembe
İZLE I Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor! Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?
28.03.2024Perşembe
Bakan Bayraktar açıkladı: "Göktepe 1’ adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz"
28.03.2024Perşembe
Turgut Altınok canlı yayında açıkladı! İşte Mansur Yavaş’ın Londra'da PKK destekçisi isimlerle gerçekleştirdiği görüşme trafiği
28.03.2024Perşembe
Meral Akşener, Mansur Yavaş’a fena patladı: ‘’Ev köpeği’’
28.03.2024Perşembe
Bunlar da Var
Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı! Fenerbahçe’nin... 00:23
Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı!
28.03.2024Perşembe
Bugün saat 8.30’da hesaplara geçiyor! Liste yayımlandı; 16.4 milyon emekliye 12.000 TL ek ödeme! 09:03
16.4 milyon emekliye 12.000 TL ek ödeme!
28.03.2024Perşembe
Adile Naşit’in yeğeni ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sının yeğeni meğer Yargı dizisinin savcısıymış! Necip Naşit Özcan... 01:26
Adile Naşit'in yeğeni ortaya çıktı!
28.03.2024Perşembe
PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası... 01:50
Emekliye promosyon ödemelerine özel bankalarda dahil oldu!
28.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA