Rekabet Kurumu'ndan Yapay Zekâ hamlesi: Devlerin güç yoğunlaşması mercek altında!
Rekabet Kurumu, yapay zekâ ekosisteminde dengeleri değiştirecek stratejik bir adım attı. Büyük teknoloji şirketlerinin veri, finansman ve hesaplama gücü üzerindeki hakimiyetini incelemeye alan kurum, pazarın tekelleşmesini önlemek için düğmeye bastı. Rekabet Kurumu, Büyük teknoloji şirketleri ile yeni girişimler arasındaki ilişkiyi inceleyerek pazara giriş engellerini azaltmaya ve rekabeti koruyacak politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor.