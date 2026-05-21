8. Etnospor Kültür Festivali başladı: İstanbul'da geleneksel spor şöleni!
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve geleneksel kültürlerin küresel aynası olan 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı; festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4 gün boyunca sürecek etkinliklerde kadim kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacaklarını vurguladı.
