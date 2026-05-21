İstanbul'da pırlanta kaçakçılığında 38 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 15:54 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 16:55

2.5 Milyarlık Pırlanta Vurgunu: Uluslararası Şebekeden 38 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli Antalya, Hatay ve İzmir'de 300 emniyet personeli ve 40 vergi müfettişinin katılımıyla gerçekleştirilen dev pırlanta kaçakçılığı operasyonunda adli süreç tamamlandı. Yurt dışından organize şekilde getirdikleri değerli taşlarla milyarlarca liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 83 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 45 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuryelerin Ceplerinde Taşımışlar

Soruşturmada şebekenin akılalmaz yöntemi de deşifre edildi. İlk ayağı 2025 yılı Ağustos ayında, ikinci ayağı ise 15 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen operasyonlarda; şebekenin pırlantaları kuryelerin ceplerinde ve üzerlerinde saklayarak yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu belirlendi. İlk operasyonda kuryeler üzerinden rotayı çizen kaçakçılık polisi, bu son operasyonla kuryelerin arkasındaki tüm ana bağlantıları deşifre ederek şebekeyi tamamen çökertti.

19 Bin Karatlık Rekor Ele Geçirme

Operasyon kapsamında ele geçirilen ve emniyet müdürlüğünde sergilenen pırlantaların tam 19 bin karat olduğu açıklandı. Ele geçirilen bu dev sevkiyatın güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 2.5 milyar lirayı bulduğu ifade edildi.

8 Firari Aranıyor

Geniş çaplı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin operasyonları hız kesmeden sürüyor.