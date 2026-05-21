İçişleri’nden acil durumlarda dijital dönem: "HAYAT 112 Acil" uygulaması tanıtıldı!
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yerli ve milli "HAYAT 112 Acil" mobil uygulaması, vatandaşların kriz anlarında tek bir dokunuşla fotoğraf, video ve anlık konum bilgisi göndererek ihbarda bulunabileceği yepyeni bir dönemin kapısını araladı; adeta "dijital dilekçe" mantığıyla çalışan akıllı platform sayesinde asayiş olaylarından doğal afetlere, trafik kazalarından ani sağlık krizlerine kadar tüm ihbar süreçleri saniyeler içinde emniyet ve acil yardım ekiplerine ulaştırılarak hızlı müdahalede maksimum başarı hedefleniyor.
