Beşiktaş'taki konsolosluk saldırısında İzmit izi! Teröristlerin kiralık aracı didik didik edildi
İstanbul Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza önünde polise saldıran teröristlerin eylem hazırlığına dair kritik bilgiler gün yüzüne çıktı. 3 saldırganın, beyaz renkli otomobili Kocaeli’nin İzmit ilçesinden kiralayarak İstanbul’a giriş yaptıkları belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırı bölgesinde bırakılan kiralık otomobil ile çatışma sonrası şüphelilerin kaçmak için kullandığı ve bir inşaat alanında ele geçirilen hafif ticari araç üzerinde saatlerce çalıştı. Araçlarda parmak izi taraması ve dijital materyal araması yapıldı. Uzman ekiplerin incelemesinin ardından her iki araç da detaylı analiz için emniyet otoparkına çekildi.