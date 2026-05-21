Başkan Erdoğan EFES-2026'da konuştu: "Bu tatbikat 2500 yıllık kurmay aklın yansımasıdır!"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda yerli silah, drone ve hava savunma sisteminin ilk kez sahne aldığı devasa EFES-2026 Tatbikatı'nda yaptığı tarihi konuşmada, sergilenen askeri başarının 2500 yıllık köklü bir Türk kurmay aklının yansıması olduğunu vurguladı; konuşmasında Gazze'deki vahşete de sert sözlerle değinen Erdoğan, "Soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
