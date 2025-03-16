Rekabet Kurulu ilan etti! NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN'e "4054" soruşturması

Rekabet Kurulu'nun abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan dijital yayın platformlarına ilişkin ön araştırması karara bağlandı. Buna göre; NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması kanununu ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Bu platformların yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları ve/veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar ve diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamaları tek tek incelenecek.