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Rekabet Kurulu ilan etti! NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN’e 4054 soruşturması
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Rekabet Kurulu ilan etti! NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN'e "4054" soruşturması

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 14:10

Rekabet Kurulu'nun abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan dijital yayın platformlarına ilişkin ön araştırması karara bağlandı. Buna göre; NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması kanununu ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Bu platformların yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları ve/veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar ve diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamaları tek tek incelenecek.

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