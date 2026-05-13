Prof. Dr. Cemil Aydın: İhtiyacımız olan şey taklit değil, içtihattır
İstanbul Medipol Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Tarih Konuşmaları” serisi Prof. Dr. Cemil Aydın’ın konferansıyla başladı. Dünyada ve İstanbul'da düzenlenen World Decolonization Forum etkinlikleriyle dekolonizasyon tartışmalarının zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşen konferansta Prof. Dr. Aydın, “Yeni bir dünya kurarken buraya nasıl geldiğimizi anlamak çok önemli. İhtiyacımız olan şey taklit değil, içtihattır” dedi.
