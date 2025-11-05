PODCAST CANLI YAYIN
Polise kimlik yerine sosyal medya hesabını açtı... İşte o anlar!

Kayseri'de alkollü sürücü polis ekiplerinin kimlik talebine sosyal medyasını açarak, yanıt verdi. Lastiği patlak şekilde trafikte ilerleyen sürücü 2.56 promil alkollü çıkarken, sürücüye 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler M.K. yönetiminde 31 AAH 648 plakalı otomobili durdurdu. Ayakta durmakta zorlanan sürücü ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı. Ekipler işlem yapmak için M.K.'nın ehliyetini isterken, M.K. ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi. Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K. kimlik tespiti yapılmak ve 'trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü. M.K.'nın daha önceden alkol testini reddetmesinden dolayı ehliyetine 2 yıl el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Alkollü sürücüye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.

