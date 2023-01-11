PKK'nın sözde İsveç sorumlusu mahkemeye çıkacak!

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde İsveç sorumlusu Shiyar Ali'nin, "kara para aklamaktan" 16 Ocak'ta mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'in yargı organlarının nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken İsveç Başbakanı Kristersson, "Türkiye, Üçlü Muhtıra çerçevesinde yaptığımız şeyleri teyit ediyor fakat kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğiniz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız." ifadelerini kullanmıştı.