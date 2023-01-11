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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den önemli açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den önemli açıklamalar!
11.01.2023 10:25 - Son Güncelleme: 11.01.2023 10:27

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Tüm dünyada yaşanan enflasyon kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Nebati, "Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." dedi. Orta gelirliye başlatılan konut kampanyası sonrası yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili konuşan Bakan Nebati, "İnternet sitelerinden emlakçılara kadar her türlü fiyat elimizde." ifadelerini kullandı. "İkinci el konutta kampanya olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nebati, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor." şeklinde konuştu. EYT için açıklanacak KGF desteği için de konuşan Nebati, "EYT ile ilgili bir firma kıdem tazminatını biz karşılayacağız. Doğrudan çalışanın hesabına gidecek." dedi.

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