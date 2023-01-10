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Başkan Erdoğan, elini öpen minik Zayn’a elini öperek karşılık verdi

Başkan Erdoğan, elini öpen minik Zayn’a elini öperek karşılık verdi
10.01.2023 18:24 - Son Güncelleme: 10.01.2023 18:26

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyaretinde elini öpen Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu’na elini öperek karşılık verdi. Minik Zayn harçlık aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katılmak üzere Sakarya’ya gitmişti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Zayn'a elini öperek karşılık verdi. Erdoğan, minik Zayn'a harçlık da verdi. Zayn'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflara, "Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor) notu düşüldü.

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