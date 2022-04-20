RAMAZAN İMSAKİYE
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Patlamada şehit olan ceza infaz koruma memurunun naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı

Patlamada şehit olan ceza infaz koruma memurunun naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı
20.04.2022 11:38 - Son Güncelleme: 20.04.2022 11:38

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Bursa'da sabah otobüse düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan ceza infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Mudanya yolu üzerinde sabah 7.30 sıralarında uzaktan kumandalı düzenekle ceza infaz memurlarını taşıyan otobüse saldırı düzenlendi. Saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olurken biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si taburcu edildi. Şehit olan memurun otopsisi için naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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