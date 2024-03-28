CHP'deki para sayma skandalına ilişkin yürütülen soruşturma genişledi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan'ın da ifadesi alındı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifadesinde sorumluluğu CHP İstanbul İl Başkanlığına attı. 400 bin liralık bağış topladığını söyleyen Keskin, "Bu süreçte topladığım bağışlara karşılık makbuz vermeyi düşünemedim. Ben kendi yapmış olduğum bağış karşılığında da herhangi bir belge veya makbuz almadım" ifadelerini kullandı. Öte yandan ifadesi sonrası soruları yanıtlayan Turgay Özcan usulsüzlük itirafında bulundu. Söz konusu paraların kayıtlı olduğunu savunan Özcan, "Ama yasal çerçeve açısından bu işleri yapan herkes neyi ne kadar yasal çerçeveye büründüreceğini bilen insanlar değil, profesyonel insanlar değil. Biz siyasetçiyiz. Toplumumuza hizmet etmek için partimize bir bina kazandırdık." dedi.