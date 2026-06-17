Bodrum'da feci kaza: Otomobil düğün salonuna daldı!

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 16:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde yürekleri ağza getiren feci bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobilin düğün salonuna daldığı ve ortalığı savaş alanına çevirdiği o korkunç kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kontrolden Çıkıp Tabelayı Devirdi, Ağaca Çarptı

Kaza, Yalıkavak - Bodrum kara yolu Kapuz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.E.K. idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Yüksek süratle ilerleyen otomobil, hızla yol kenarında bulunan düğün salonunun girişine yöneldi. Önce giriş tabelasına çarparak yerinden söken araç, ardından büyük bir hızla ağaca çarparak durabildi.

Çevrede Büyük Panik Yaşandı, Su Borusu Patladı

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kazanın şiddeti ve çarpmanın etkisiyle çevrede yaşanan kısa süreli panik anları saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurda yığınına dönerken, ağacın hemen yanından geçen ana su borusunun da patladığı görüldü.

Zabıta Ekipleri Yetişti: Karı Koca Yaralı

Kazanın hemen ardından şans eseri bölgeden geçmekte olan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri durumu fark ederek hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Feci kazada sürücü E.E.K. ile yanında bulunan eşi S.K. yaralandı.

Sürücü Baygın Halde Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, baygın halde olduğu öğrenilen sürücü Acıbadem Hastanesi ambulansıyla, yaralı eşi S.K. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.