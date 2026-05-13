Özkan Yalım itiraf etti CHP sarsıldı: ''Özgür Özel’e 1 milyon 200 bin TL nakit verdim''
Özkan Yalım’ın savcılık ifadesindeki iddialar sadece nakit parayla sınırlı kalmadı. Yalım; CHP’li bazı üst düzey yöneticilerin eşlerine alınan on binlerce dolarlık lüks çantaları, bedelsiz yapılan VIP araç dönüşümlerini ve delege seçimlerinde kullanılan kirli paraları tek tek anlattı. Özellikle belediye iştiraklerinin bir "kadro borsasına" dönüştüğünü savunan Yalım’ın, "Her şey genel merkezin bilgisi ve talimatıyla yapıldı" sözleri soruşturmanın seyrini değiştirdi.
