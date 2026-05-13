Samsun sele teslim: Araçlar üst üste bindi okullar tatil edildi
Havza'da yaşananlar, ilçe tarihinin en büyük sel felaketlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Yaklaşık 10-15 dakika süren ancak metrekareye düşen aşırı yağışla derelerin taşmasına neden olan afette, Cumhuriyet Meydanı ile Çay ve Bahçelievler mahalleleri sular altında kaldı. Sel sırasında araçlarının üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin botlarla müdahalesiyle kurtarıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokaklarda biriken 30 santimetrelik çamur tabakası ve üst üste binmiş araçlar felaketin boyutunu kanıtladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel