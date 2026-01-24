Özgür Özel'in "kapalı salon" yalanı! İşte Başkan Erdoğan'ın Aydın konuşmasından görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda açık alanda düzenlenen toplu açılış töreninde deprem konutları üzerinden CHP’ye yüklendi. Bu mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan’ı programını “sıcak salonda yaptı” iddiasıyla hedef aldı. Ancak görüntüler ve mitingin yapıldığı yer, programın açık alanda gerçekleştirildiğini ortaya koyarak Özel’in iddiasını boşa düşürdü.