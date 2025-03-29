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Özgür Özel yine medyayı hedef aldı!
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Özgür Özel yine medyayı hedef aldı!

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 16:16

CHP, İBB'deki devasa yolsuzluk skandalını perdelemek için İstanbul Maltepe’de miting düzenledi. Tepki çeken "Boykot" çıkışını yineleyen Özgür Özel medyayı tehdit etmeyi de sürdürdü. Reklam verenleri de hedefe koyan Özel, "Biz CNN'de TRT'de TGRT'de A Haber'de, Sabah gazetesinde Yeni Şafak'ta reklamını görürsek o ürünü almayacağız. Reklam veren hesabını ve kitabını bu meydana göre yap. Bizden para kazanmak isteyen bunlara para kazandırmayacak." dedi. Özel NTV'yi ve Doğuş Grubu'nu da tehdit listesine ekledi.

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