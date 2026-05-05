FETÖ firarisi gizli bölmede yakalandı

Devlete ve millete ihanet eden FETÖ'cüler saklandıkları inlerde bir bir yakalanıyor. Son olarak Kilis'te FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan firari, evin banyosundaki gizli bölmede yakalandı.

Banyodaki Gizli Bölmede Yakalandı

Kilis'te güvenlik güçleri, devlete ve millete ihanet eden terör örgütü mensuplarına yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan firarinin izini süren ekipler, şüphelinin saklandığı adresi tespit ederek düğmeye bastı. Eve düzenlenen baskında yapılan detaylı aramalarda, firarinin banyoya özel olarak inşa edilmiş gizli bir bölmeye saklandığı ortaya çıktı.

8 Yıl 9 Ay Kesinleşmiş Cezası Var

Saklandığı delikten çıkarılarak gözaltına alınan şahsın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, sağlık kontrolünün ardından adalete teslim edilerek cezaevine gönderildi. Güvenlik güçleri, firari örgüt üyelerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

