Otokoç binasına güpegündüz silahlı saldırı! Maskeli saldırganlar ateş açtı

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 15:03

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi üzerinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binası, yüzleri maskeli kimliği belirsiz iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Güpegündüz gerçekleştirilen ve çevrede büyük tedirginlik yaratan olayda, saldırganların silahından çıkan kurşunlardan ikisi doğrudan şirket binasına isabet etti. Binada maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Suç Aletlerini AVM Bahçesine Atıp Taksiyle Kaçtılar

Olay yerine kısa sürede ulaşan emniyet güçleri, çevre güvenliğini alarak binada ve cadde üzerinde detaylı delil incelemesi başlattı. Güvenlik kameralarını ve çevre kasetlerini mercek altına alan ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahını tespit etti. Yapılan araştırmalarda, maskeli iki saldırganın olaydan hemen sonra suçta kullandıkları silahı ve üzerlerindeki kıyafetleri yakınlardaki bir alışveriş merkezinin bahçesine fırlattıkları, ardından da durdurdukları bir taksiye binerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

Yaşanan feci olayın ardından adli makamlar da derhal harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Başsavcılık açıklamasında, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağı vurgulandı. Kimlikleri tespit edilmeye çalışılan maskeli şüphelilerin kıskıvrak yakalanması için emniyet ekiplerinin bölgedeki geniş çaplı operasyonları sürüyor.