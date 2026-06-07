Elektrik direğinde akıma kapıldı: İbrahim Tektaş kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 14:34

Hastanede Yapılan Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan Tektaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz işçi, burada doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma Devam Ediyor

İbrahim Tektaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yaşanan iş kazasının ardından jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.