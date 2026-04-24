Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Okullarda 7 yeni güvenlik önlemi neler? İşte detaylar

"Yaralarımız ve Mesuliyetimiz Ortak"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim camiasını yasa boğan saldırıların ardından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin fedakarlığına dikkat çekerek söze başladı. Ayla, Fatma Nur, İbrahim, Aybüke ve Necmettin öğretmenlerin hatırasını yad eden Bakan Tekin, "Güvenli okul iklimini her yönden geliştirmek, sağlıklı nesiller yetiştirme sorumluluğumuzun en önemli parçasıdır" dedi.

Yapay Zeka ile "Erken Uyarı" Sistemi

Yeni dönemde okul güvenliği sadece fiziki bariyerlerle sınırlı kalmayacak. Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, yapay zeka destekli bir risk analizi mekanizması kuruluyor. Bu sistemle sahadaki riskler önceden tespit edilerek büyümeden müdahale edilecek.

İşte Okullarda Uygulanacak 7 Yeni Güvenlik Basamağı

Madde Uygulama Başlığı Detaylar 1 Dijital Risk Genişlemesi Fiziki tedbirler dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek. 2 Yapay Zeka Analizi Risk analizi ve erken uyarı sistemi yapay zeka desteğiyle çalışacak. 3 Veli Randevu Sistemi "Okul-Aile-Rehberlik" irtibatı randevu sistemiyle daha disiplinli hale gelecek. 4 Veli Danışma Hattı Velilere yönelik özel bir destek ve danışma hattı 7/24 hizmet verecek. 5 Dijital Esenlik Projesi Duygu ve değer temelli dijital esenlik projesi tüm Türkiye'ye yayılacak. 6 Güçlendirilmiş Rehberlik Yapay zeka desteği rehberlik sistemine entegre edilerek daha güçlü takip sağlanacak. 7 Kapasite Artırımı Rehberlik kapasitesi, uzman kadrolarla daha etkin ve hızlı müdahale edebilir hale gelecek.

"Okul Asistanı" ile Güvenli İrtibat

Bakan Tekin, daha önce hayata geçirilen Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Asistanı gibi projelerin de bu yeni güvenlik ağına entegre edildiğini belirtti. Velilerle kurulan iletişimin güvenli bir zemine taşınmasıyla, okul çevresindeki olası tehditlerin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, "Köklerden Geleceğe" yaklaşımıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu güvenlik adımlarını 2026 yılı sonuna kadar tüm illerde tam kapasiteyle uygulamaya koymayı planlıyor.