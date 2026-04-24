CANLI YAYIN
Geri
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Okullarda 7 yeni güvenlik önlemi neler? İşte detaylar

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında hayata geçirilecek 7 kritik güvenlik önlemini açıkladı. "Güvenli okul iklimini" dijital riskleri de kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirten Bakan Tekin, yapay zeka destekli erken uyarı sisteminin detaylarını paylaştı.

"Yaralarımız ve Mesuliyetimiz Ortak"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim camiasını yasa boğan saldırıların ardından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin fedakarlığına dikkat çekerek söze başladı. Ayla, Fatma Nur, İbrahim, Aybüke ve Necmettin öğretmenlerin hatırasını yad eden Bakan Tekin, "Güvenli okul iklimini her yönden geliştirmek, sağlıklı nesiller yetiştirme sorumluluğumuzun en önemli parçasıdır" dedi.

Yapay Zeka ile "Erken Uyarı" Sistemi

Yeni dönemde okul güvenliği sadece fiziki bariyerlerle sınırlı kalmayacak. Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, yapay zeka destekli bir risk analizi mekanizması kuruluyor. Bu sistemle sahadaki riskler önceden tespit edilerek büyümeden müdahale edilecek.

İşte Okullarda Uygulanacak 7 Yeni Güvenlik Basamağı

MaddeUygulama BaşlığıDetaylar
1Dijital Risk Genişlemesi

Fiziki tedbirler dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

2

Yapay Zeka AnaliziRisk analizi ve erken uyarı sistemi yapay zeka desteğiyle çalışacak.
3Veli Randevu Sistemi"Okul-Aile-Rehberlik" irtibatı randevu sistemiyle daha disiplinli hale gelecek.
4Veli Danışma HattıVelilere yönelik özel bir destek ve danışma hattı 7/24 hizmet verecek.
5Dijital Esenlik ProjesiDuygu ve değer temelli dijital esenlik projesi tüm Türkiye'ye yayılacak.
6Güçlendirilmiş RehberlikYapay zeka desteği rehberlik sistemine entegre edilerek daha güçlü takip sağlanacak.
7Kapasite ArtırımıRehberlik kapasitesi, uzman kadrolarla daha etkin ve hızlı müdahale edebilir hale gelecek.

"Okul Asistanı" ile Güvenli İrtibat

Bakan Tekin, daha önce hayata geçirilen Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Asistanı gibi projelerin de bu yeni güvenlik ağına entegre edildiğini belirtti. Velilerle kurulan iletişimin güvenli bir zemine taşınmasıyla, okul çevresindeki olası tehditlerin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, "Köklerden Geleceğe" yaklaşımıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu güvenlik adımlarını 2026 yılı sonuna kadar tüm illerde tam kapasiteyle uygulamaya koymayı planlıyor.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle