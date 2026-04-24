211 milyonluk dev vurgun: Finans direktörü ve ekibi "ifade provası" yaparken yakalandı

Finans Direktöründen "Danışmanlık" Oyunu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dev bir operasyona imza attı. Yapılan incelemelerde, ambalaj şirketinin finans direktörünün, başka bir çalışan adına paravan şirket kurdurduğu ve bu şirket üzerinden kendi çalıştığı firmaya sözde "danışmanlık hizmeti" verdiği belirlendi. Finans direktörünün daha sonra bu paravan şirketin hisselerinin büyük çoğunluğunu kendi üzerine aldığı tespit edildi.

Muhasebeciye 200 Bin TL "Sus Payı" Maaşı

Dolandırıcılık ağının deşifre olmaması için şüphelilerin ilginç bir yönteme başvurduğu anlaşıldı. Durumu fark eden bir muhasebe çalışanının şikayette bulunmaması karşılığında aylık 200 bin lira maaşa bağlandığı ortaya çıktı. Şahsın, şirketten aldığı 80 bin liralık resmi maaşının yanında, dolandırıcılık şebekesinden de her ay yüklü miktarda "sus payı" aldığı öğrenildi.

Gözaltı Öncesi "Video Provası" Yapmışlar

Polis ekiplerinin Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonla 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde ise pes dedirten görüntülere ulaşıldı. Zanlıların, yakalanmaları durumunda polise verecekleri ifadelerin videolu hazırlığını yaptıkları, birbiriyle çelişmemek için benzer ifadeler üzerine prova gerçekleştirdikleri saptandı.

211 Milyonluk Vurgun Tutuklamayla Bitti

2024 yılından bu yana toplam 211 milyon 150 bin 349 liralık haksız kazanç sağlayan şüphelilerin, bu paranın 80 milyon lirasıyla da kurdukları paravan şirketin vergi borçlarını ödedikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen finans direktörü ve beraberindeki 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.