Baykar’dan gökyüzünde sürü operasyonu: K2 ve Sivrisinek’ten tam isabet!

Türk Savunma Sanayiinde Yeni Dönem: K2 ve Sivrisinek'ten Sürü Gösterisi

baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen yeni nesil kamikaze iha k2 ve dolanan mühimmat sivrisinek, keşan uçuş eğitim ve test merkezi'nde gerçekleştirilen demo faaliyetinde geleceğin muharebe konseptini sergiledi. yapay zeka destekli sürü otonomisi ve elektronik harp ortamlarına karşı geliştirilen üstün kabiliyetlerin sergilendiği testlerde, yerli platformlar tam not aldı.

Elektronik Harbe Karşı Yapay Zeka Kalkanı

17 nisan'da gerçekleştirilen faaliyetin en dikkat çekici noktalarından birini, gnss (küresel seyrüsefer uydu sistemleri) sinyallerinin bulunmadığı veya karıştırmanın olduğu ortamlarda sergilenen performans oluşturdu. yapay zeka destekli görsel navigasyon yazılımı sayesinde k2 ve sivrisinek, uydudan bağımsız olarak konum belirleme ve otonom seyrüsefer yeteneklerini başarıyla kanıtladı. 10 adet sivrisinek ve 5 adet k2'den oluşan sürü grubu; "sağ kademe", "çizgi", "v" ve "turan" formasyonlarında devriye uçuşu icra etti.

Bin Kilometre Menzilli Yeni Güç: Sivrisinek

baykar'ın yeni nesil dolanan mühimmatı sivrisinek, bin kilometreyi aşan menziliyle operasyonel derinliği stratejik bir seviyeye taşıyor. yapay zeka desteğiyle sürü içerisinde kesintisiz haberleşebilen platformlar, tespit ettikleri hedefleri kendi aralarında anlık olarak paylaşabiliyor. demo kapsamında sivrisinek filosunun koordinatlara dalış gerçekleştirdiği, k2'nin ise yüksek hızla otonom taarruz kabiliyetini gösterdiği anlar bayraktar tb2, tb3 ve akinci tiha tarafından havadan görüntülendi.

Saha 2026'da İlk Kez Kamuoyuna Çıkacaklar

dünyanın en büyük iha ihracatçısı konumunu 2025 yılında da sürdüren baykar, k2 kamikaze iha ve sivrisinek mühimmatını ilk kez 5-9 mayıs tarihlerinde istanbul'da düzenlenecek saha 2026'da sergileyecek. 2025 yılında 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeleyen firma, yüksek teknoloji ürünleriyle türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki liderliğini küresel pazarda pekiştirmeye devam ediyor.