Beylikdüzü’nde metrobüs isyanı: Vatandaşlar yolu kapattı metrobüsün önünü kesti

Metrobüs Hattında Cuma Yoğunluğu: Vatandaşlar Yolu Kapattı

İstanbul'da haftanın son iş gününde metrobüs hattında yaşanan aksamalar, sabah saatlerinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Beylikdüzü istikametinden Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönüne gitmek isteyen İstanbullular, duraklarda alışılmışın dışında bir kalabalıkla karşılaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yoğunluk, ilerleyen saatlerde ana aktarma merkezlerinde krize dönüştü.

Aktarma Noktalarında Peronlar Doldu Taştı

Yoğunluğun en üst seviyeye ulaştığı Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi stratejik duraklarda peronlar yolcu kapasitesini aştı. Dakikalarca araç bekleyen vatandaşlar, istasyona yanaşan metrobüslerin dolu olması nedeniyle içeri binemedi. Yolcular, boş araç gelmediğini ve mevcut araçların duraklarda durmadan yola devam ettiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Metrobüslerin Önüne Geçerek Seferleri Durdurdular

Bekleme süresinin uzaması ve araçlara binilememesi üzerine bazı duraklarda tansiyon yükseldi. Cevizlibağ ve Avcılar gibi noktalarda bir grup vatandaş, tepkilerini göstermek amacıyla durağa yanaşan metrobüslerin önüne geçerek seferlerin devam etmesini engelledi. Bu eylem nedeniyle hat üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, aksayan seferler nedeniyle binlerce İstanbullu iş ve okullarına geç kaldı.