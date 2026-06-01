Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 12:04

Batman'ın Beşiri ilçesinde kum yüklü TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beşiri ilçesi İkiköprü beldesi girişinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki 27 AHS 113 plakalı TIR ile Y.S. idaresindeki 35 CMH 499 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.