Karaman'da feci kaza: Süleyman Türk kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 11:40

Çarpışmanın Şiddetiyle Yola Savruldu

Feci kaza, Karaman merkez Beyazkent Mahallesi 1014. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın kesiştiği noktada seyir halinde olan H.K. (42) idaresindeki 06 ZZH 55 plakalı Ford marka otomobil, 31 yaşındaki Süleyman Türk'ün kullandığı 70 ABZ 744 plakalı motosikletle çarpıştı. Otomobilin çarpması sonucu dengesini kaybederek kontrolü yitiren motosiklet sürücüsü Süleyman Türk, sert bir şekilde yola savrularak ağır yaralandı.

Hastanedeki Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, mağdur genci ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdi. Ancak durumu çok ağır olan Süleyman Türk, doktorların gösterdiği yoğun çabaya ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Polis Sokakta İnceleme Başlattı

Kaza sonrası olay yerine ulaşan polis ekipleri, olası başka kazaların önüne geçmek amacıyla sokağı geçici olarak trafiğe kapattı. Otomobil sürücüsü H.K.'nin kullandığı araç ile kazaya karışan motosiklet üzerinde detaylı olay yeri incelemesi yapıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Süleyman Türk'ün vefatı yakınlarını yasa boğarken, emniyet güçleri meydana gelen ölümlü kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.