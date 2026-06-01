CHP'de paralel yapılanma bombası! İmamoğlu ve Özel yeni parti mi kuruyor? Canlı yayında şok itiraf!

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 11:09

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'nı "mutlak butlan" gerekçesiyle yok saymasının ardından, genel başkanlık koltuğuna hukuken yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Bu gelişme üzerine sarsılan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki muhalif cephenin, genel merkez iradesini tanımayarak paralel bir yapılanma içerisine girdiği öne sürüldü. Kulislerden sızan bilgilere göre, korsan toplantılar ve tabanı kışkırtma hamleleriyle parti içinde kriz çıkaran bu grup, Kılıçdaroğlu yönetimine karşı yeni bir siyasi parti kurma zeminini hazırlıyor.

"Kafanızda CHP'yi Çoktan Bitirmişsiniz"

Katıldığı canlı yayın programında muhalif cephenin bu gizli ajandasını sert sözlerle deşifre eden gazeteci Barış Yarkadaş, partiyi bölmeye yönelik yürütülen tasfiye ve kopuş operasyonunun arka planını açıkça gözler önüne serdi. Hedefteki isimlerin asıl niyetinin CHP'yi yıpratmak ve yeni bir çatı bulmak olduğunu belirten Yarkadaş, ekranlarda tansiyonun yükseldiği anlarda şu ifadeleri kullandı:

"Yani partiyi parçalamaya çalışıyorsunuz. Bu tavrınızla, 'Efendim biraz daha zorlarsanız çıkar gideriz, başka parti kurarız' diyorsunuz. Kafanızda zaten başka bir parti kurmak var. Kafanızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni zaten bitirmişsiniz. Paralel bir Cumhuriyet Halk Partisi, olmazsa başka bir parti oluşturmaya çalışıyorsunuz. Dursun Çiçek, herkes görüyor bunları yani. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı da bu kadar haksızlık yapmayın."

Canlı Yayında İtiraf Gibi Savunma: "Oyunları mı Seyredeceğiz?"

Barış Yarkadaş'ın yönelttiği "paralel parti" ve "bölünme" suçlamaları karşısında köşeye sıkışan eski CHP milletvekili Dursun Çiçek ise adeta itiraf niteliğinde bir savunma yaptı. Hukuki süreçleri ve mahkeme kararını hedef alan Çiçek, kurultay iradesinin bu şekilde engellenmesi durumunda yeni bir siyasi oluşuma gitmeye mecbur kalacaklarının sinyalini açıkça verdi. Çiçek, planlanan ayrılık stratejisini doğrulayarak, "İktidar yargısı kurultayı engellerse, kurultay kapatılırsa ne yapacağız yani? Oyunları mı seyredeceğiz?" sözleriyle yeni oluşum planını ikrar etti.