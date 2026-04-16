Okul katliamını muhtar anlattı

Silah Sesleri Mahallede Panik Yarattı

Olay, dün merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul binasından yükselen silah sesleri üzerine bölgeye ilk ulaşanlardan biri Haydarbey Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen oldu. Muhtarlık binasından silah seslerini duyup okula koştuğunu belirten Özen, vardığında polisin yeni intikal ettiğini ve büyük bir kaosun hakim olduğunu ifade etti.

"Geliyor" Diyerek Pencerelerden Atladılar

Saldırı sırasında okul içerisinde yaşanan can pazarını anlatan Muhtar Özen, öğrencilerin yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuklar pencereden atlarken 'Atlamayın' diye bağırdık ama durmadılar. 'Geliyor' diyerek kendilerini boşluğa bırakıyorlardı. Atlayanlardan ayağı kırılanlar oldu. Çok kötü bir manzaraydı."

Kahraman Öğretmen Kendini Siper Etmiş

Olay yerindeki incelemelerinde çarpıcı bir detayla karşılaştığını belirten Özen, hayatını kaybeden bir kadın öğretmenin fedakarlığını anlattı. Özen, "Dikkatimi çeken en acı şey, vefat eden bir bayan öğretmenin çocukların üzerine kapanmış olmasıydı. Öğrencilerini korumak için üzerlerine siper olmuştu" dedi.

Bölgede Güvenlik Önlemleri Sürüyor

Toplamda 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası bölgede geniş çaplı soruşturma devam ediyor. İlk belirlemelere göre saldırının faili ve nedeni üzerindeki incelemeler sürerken, yaralı öğrencilerin tedavilerine çevre hastanelerde devam edildiği bildirildi. Muhtar Özen, "Allah bir daha milletimize, devletimize ve mahallemize böyle bir acı yaşatmasın" diyerek sözlerini noktaladı.