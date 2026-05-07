ODTÜ'de Türk bayrağı açanlara bira şişeleriyle saldırdılar!
Yazı Boyutu
Görüntülerde, kalabalık bir grubun "bayrak açamazsınız" diyerek diğer öğrencilerin üzerine yürüdüğü ve ardından ellerindeki alkol şişelerini rastgele fırlattıkları görülüyor. Bazı saldırganların ise kemerlerini çıkartarak karşı gruba savurması, olayın planlı bir provokasyon olduğu iddialarını güçlendirdi. Sanatçı İlkay Akkaya’nın "saygısızlık yok" açıklamasına tezat oluşturan bu görüntüler, özellikle sosyal medyada "milli değerlere saldırı" başlığıyla binlerce kez paylaşıldı.