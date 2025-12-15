Arı ölümlerinde kışlama uyarısı!

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılara yönelik "Arı Yetiştiriciliği, Arı Hastalıkları ve Arı Ürünleri Üretimi" konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Arı Ölümlerinde Kışlama Süreci Öne Çıkıyor

Eğitmen olarak toplantıya katılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar, Türkiye'de ve dünyada son yıllarda yaşanan arı ölümlerinin büyük bölümünün kışlama sürecine bağlı olduğunu ifade etti.

Arıların Biyolojisi ve Koloni Yönetimi Anlatıldı

Toplantıda arıların biyolojik yapısı, çevresel koşullara uyum süreçleri, hastalıklarla mücadele yöntemleri, verimli arıcılık uygulamaları, kışlatma süreci ve koloni yönetimi hakkında bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin soruları da yanıtlandı.

"Kış Arıları 8 Aya Kadar Yaşayabiliyor"

Prof. Dr. Yeninar, işçi arıların yaz ve kış arısı olarak ikiye ayrıldığını belirterek, yaz arılarının ortalama 45 gün yaşadığını, kış arılarının ise genetik yapısına bağlı olarak 8 aya kadar yaşayabildiğini söyledi.

Genetik Uyumun Önemi Vurgulandı

Her arı ırkının her bölgede kışlayamayacağını ifade eden Yeninar, sıcak bölge arılarının karasal iklimde başarılı kışlama gerçekleştiremeyeceğini, bu nedenle çevreye uyumlu genetik özelliklere sahip arı ırklarının tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Arıcılıkta Dünyada İkinci Sırada

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, arıcılığın hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir üretim modeli olduğunu söyledi. Türkiye'nin bal üretimi ve kovan sayısında Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Arıcılığa Milyarlarca Liralık Destek

Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2003 yılından bu yana arıcılığa önemli destekler sağlandığını, ülke genelinde 2,6 milyar TL, Edirne'de ise yaklaşık 25 milyon TL destek verildiğini açıkladı.

Edirne'de 72 Bin Kovan Bulunuyor

Edirne'de 72 bin adet kovan bulunduğunu ve yıllık yaklaşık 700 ton bal üretildiğini aktaran Köse, karaçalı balı için başlatılan coğrafi işaret süreciyle Edirne balının markalaşmasının hedeflendiğini söyledi.