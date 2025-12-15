AK Parti’den İBB’ye zam tepkisi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclisi Grubu Tarife Komisyonu üyeleri, İBB'nin 7 yıllık görev süresini değerlendirdikleri toplantıda ücret artışlarına tepki gösterdi. Basın açıklaması, İBB Meclisi AK Parti Grup Odası'nda gerçekleştirildi.

"Zam Ekonomisi Üzerinden Kaynak Yönetiliyor"

Toplantıda konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetiminin 2019 yılında verdiği vaatlerle bugünkü uygulamalar arasında ciddi bir fark olduğunu savundu. Türkyılmaz, su ve ulaşım gibi temel hizmetlerde yapılan zamların hiçbir enflasyon oranıyla izah edilemeyeceğini belirtti.

Mezarlık Ücretlerine Dikkat Çekildi

AK Parti Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, mezarlık ücretlerinde yapılan artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birinci grup mezar yeri, dördüncü grup mezar yeri ve lahit mezar ücretlerindeki artış oranlarının kamuoyuna doğru yansıtılmadığını ifade etti.

Çeşme Yaptırma Ücreti Gündemde

Karaköse, hayır amaçlı çeşme yaptırma ücretlerinde de ciddi artışlar yaşandığını belirterek, bu artışların İstanbul'un kadim hayır kültürüyle bağdaşmadığını dile getirdi.

Otopark Ücretleri Eleştirildi

Otopark ihtiyacının arttığı bir dönemde yeni otopark üretimi yerine tarifelerin yükseltildiğini savunan Karaköse, 2019 yılında günlük 1 TL olması önerilen otopark ücretlerinin bugün 1-2 saatlik kullanımda 220 TL'ye ulaştığını söyledi.

Su ve Ulaşım Zamları

AK Parti Grubu, 2019'dan bugüne kadar suya yüzde 1040, toplu ulaşıma ise yüzde 1246 oranında zam yapıldığını ifade etti. Açıklamada, ulaşım ücretlerinin benzin fiyatlarıyla yapılan karşılaştırmasına da yer verildi.

"Sosyal Belediyecilik Değil, Sosyal Fatura"

Açıklamanın sonunda yapılan değerlendirmede, uygulanan politikaların sosyal belediyecilik anlayışıyla örtüşmediği ve İstanbulluların yaşam maliyetinin ciddi şekilde arttığı vurgulandı.