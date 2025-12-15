Haberler Güncel Videoları İzmit'te hareketli dakikalar! - Video

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 16:55

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir taksi durağına elinde tabanca ve bıçakla giren şahsın teslim olması için polis ekipleri müzakere başlattı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı, cadde trafiğe kapatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksi durağına giren ve elinde tabanca ile bıçak bulunduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki Kocaeli Devlet Hastanesi mevkisinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, elinde tabanca ve bıçak bulunan bir kişi durağa girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Tedbir amaçlı olarak bölgedeki iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Zaman zaman elindeki silahı başına dayadığı görülen şahsın teslim olması için polis ekiplerinin müzakereleri sürüyor.