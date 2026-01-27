SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıNetanyahu'nun telefonunda "Kırmızı Bant" gizemi!Netanyahu'nun telefonunda "Kırmızı Bant" gizemi!Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 16:34 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Netanyahu'nun telefonundaki 'mühür' detayı dünya gündeminde! Casus yazılım ve stratejik sızıntılara karşı kamera kısmını bantla kapatan İsrail Başbakanı'nın bu güvenlik önlemi, Pegasus korkusunu yeniden tartışmaya açtı.Bunlar da Var 03:41Ataşehir’de korkutan patlama! 26.01.2026Pazartesi 00:33Şişli'de kesik baş cinayeti: Canilerin cesetle sokakta yürüyüşü kamerada! 26.01.2026Pazartesi 00:30Kesik baş cinayeti... Öldürülen kadının son görüntüsü! 26.01.2026Pazartesi 00:16Edremit'te feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı 26.01.2026PazartesiCANLI YAYIN