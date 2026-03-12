CANLI YAYIN
İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu

İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu

İran tarafından yapılan misillemelerde İsrail'in başkenti Tel Aviv yoğun bombardımana tutuldu.

Kocaeli Adliyesi önünde cinsel istismar cinayeti: Kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Son dakika: Zeytinburnu Demirciler Sitesi'nde yangın
Aksaray'da akranınca öldürülen 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik toprağa verildi
Ehliyetsiz sürücü polisin 'Dur' ihtarına uymadı: Kaçarken kaza yaptı
