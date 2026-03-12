CANLI YAYIN
TCMB faiz kararını verdi: Politika faizi yüzde 37'de sabit

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. TCMB, küresel belirsizliklerin sürdüğü süreçte faiz değişikliğine gitmeyerek piyasalara "temkinli bekleyiş" mesajı verdi.

