CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RAMAZAN
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
TCMB faiz kararını verdi: Politika faizi yüzde 37'de sabit
TCMB faiz kararını verdi: Politika faizi yüzde 37'de sabit
Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 14:11
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. TCMB, küresel belirsizliklerin sürdüğü süreçte faiz değişikliğine gitmeyerek piyasalara "temkinli bekleyiş" mesajı verdi.
Bunlar da Var
00:11
İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu
12.03.2026
Perşembe
01:58
Flavius Müslüman oldu
11.03.2026
Çarşamba
16:28
Başkan Erdoğan'dan iftar programında Orta Doğu mesajı: İsrail bölgeyi terörize ediyor
11.03.2026
Çarşamba
05:02
İran'dan 'Tel Aviv'i Boşaltın' uyarısı
11.03.2026
Çarşamba
CANLI YAYIN