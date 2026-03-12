Bingöl'de araç bariyere girdi: 1'i ağır 2 yaralı

Bingöl'ün Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolünü kaybeden hafif ticari araç refüjdeki demir bariyerin içine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza Bingöl-Elazığ Yolunda Meydana Geldi

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl-Elazığ kara yolu Karakoçan ilçesine bağlı Başyurt köyü mevkisindeki Kuşçu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Elazığ istikametine seyreden 50 AK 560 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyere çarptı ve aracın bariyerin içine girdiği feci bir kaza yaşandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik Kontrollü Sağlandı

Kaza nedeniyle Bingöl-Elazığ kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hasarlı araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.