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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Mart 2024, 17:04 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024, 17:04

Murat Kurum'dan Özgür Özel’e tepki: "Çapın da yok duruşun da"

Terörün siyasi ayağı DEM parti ile kol kola 31 Mart seçimlerine yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hamas'ı terör örgütü ilan ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. DEM ile ittifak yapmak için her türlü tavizi veren, siyasi rant ve oy uğruna bebek katilleriyle el sıkışan Özel'in Müslümanları ilhak girişimine karşı yıllardır canıyla mücadele veren Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Özel'in skandal açıklamalarına Sultangazi'de AK Parti mitinginde tepki gösteren Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum, "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Şehit cenazesinde kahkaha atan Hamas'a terör örgütü diyen sen sonra kalkmış bize çaptan bahsediyorsun. Özgür Efendi senin çapın olmadığı gibi belli bir duruşun da yok, bana konuşacak en son kişi sensin." diyerek tepki gösterdi.

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