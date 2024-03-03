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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 15:46 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 15:46

Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Son olarak Doğu ve Güneydoğulular ile buluştu. İstanbul’da kentsel dönüşümü gerçekleştireceklerini söyleyen Kurum, trafik çilesini de bitireceklerini vurguladı. Ekrem İmamoğlu’nun "Bir parmak eksilterek el mi sallanır?" sözlerine yanıt veren Murat Kurum, Sen git, ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et" sözleriyle CHP içindeki entrikalara dikkat çekti. Öte yandan yangın sonrası 15 günde evi teslim edilen Manavgatlı İbrahim Amca, Murat Kurum'u anlattı, "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak" dedi.

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