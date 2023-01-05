Muharrem İnce'den CHP'ye Nuşirevan Elçi bombardımanı: Bayrağı kaldıran danışmanlar var! Utanmıyor musunuz lan siz?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Nuşirevan Elçi'nin "Kürdistan" ve "özerklik" açıklamalarının yankıları sürerken, Elçi'nin röportaj sırasında Türk bayrağını da kaldırdığı ortaya çıkmıştı. Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaşanan skandallarla ilgili CHP'ye adeta ateş püskürdü. İnce, "Bayrak kaldıran danışmanlar var. Utanmıyor musunuz lan siz? Türk Bayrağı'nı kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. İyi ki de gitmişim CHP'den. Sizle mi beraber olacağım?" ifadelerini kullandı.