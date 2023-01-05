Haberler Güncel Videoları Muharrem İnce'den CHP'ye Nuşirevan Elçi bombardımanı: Bayrağı kaldıran danışmanlar var! Utanmıyor musunuz lan siz?

Muharrem İnce'den CHP'ye Nuşirevan Elçi bombardımanı: Bayrağı kaldıran danışmanlar var! Utanmıyor musunuz lan siz?

Muharrem İnce'den CHP'ye Nuşirevan Elçi bombardımanı: Bayrağı kaldıran danışmanlar var! Utanmıyor musunuz lan siz?
05.01.2023 21:11

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:37
Başkan Erdoğan, Hüda-Par Genel...
Güncel 04:26
Başkan Erdoğan 'barış' için...
Güncel 05:12
Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes...
Güncel 44:12
'Ayasofya'yı açamaz' diyen...
Güncel 01:29
Osmanlı ve Roma dönemlerine...
Güncel 00:24
Öğrenci servisi ile bir araç...
Güncel 17:14
Orta gelirliye konut...
Güncel 00:44
HDP'li Meral Danış Beştaş'tan...
Güncel 01:53
Mehmet Tevfik Göksu'dan flaş...
Güncel 04:49
Altılı masada Bakanlık ve...
Güncel 01:20
Seçim tarihi öne çekilecek mi?
Güncel 12:56
Tarihin en büyük 2. konut...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Nuşirevan Elçi'nin "Kürdistan" ve "özerklik" açıklamalarının yankıları sürerken, Elçi'nin röportaj sırasında Türk bayrağını da kaldırdığı ortaya çıkmıştı. Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaşanan skandallarla ilgili CHP'ye adeta ateş püskürdü. İnce, "Bayrak kaldıran danışmanlar var. Utanmıyor musunuz lan siz? Türk Bayrağı'nı kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. İyi ki de gitmişim CHP'den. Sizle mi beraber olacağım?" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA