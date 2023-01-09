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Muharrem İnce’den Ali Babacan’a salvo: ‘’Sen Kraliçe'nin genel başkanı mısın?’’

Muharrem İnce’den Ali Babacan’a salvo: ‘’Sen Kraliçe'nin genel başkanı mısın?’’
09.01.2023 16:52 - Son Güncelleme: 09.01.2023 16:53

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HDP'nin kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceği iddiaları kulislerle konuşulurken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz hafta açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıklamıştı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ali Babacan'a sert tepki gösterdi. Muharrem İnce, "Ali Babacan çıkıyor, Türklüğü kaldırıyor. Elinde İngiliz anahtarı var herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Türklüğü kaldıracak, Anayasa'nın ilk 4 maddesini kaldıracak. Devrim Kanunlarını kaldıracak" ifadelerini kullandı.

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