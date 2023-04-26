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Muharrem İnce Davutoğlu ve Babacan'ı fena bombaladı: Türkiye’ye ve milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız

Muharrem İnce Davutoğlu ve Babacan'ı fena bombaladı: Türkiye’ye ve milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız
26.04.2023 14:40 - Son Güncelleme: 26.04.2023 15:41

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, hedefinde bir kez daha 7'li koalisyonun küçük ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu var. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İnce, ikinci tura kalması durumunda kendisine oy vermeyeceğini söyleyen Babacan'a yönelik, "Bu tipler hiçbir zaman bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır." ifadelerini kullandı. İnce, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söyleyerek Davutoğlu'nu da eleştirdi. Seçime CHP listelerinden girmesine karşın seçmenlerinin CHP'ye oy vermeyeceğini söyleyen Babacan'a tepki göstererek 7'li koalisyonu topa tutan İnce, "Bu Türkiye’ye kurulmuş bir tuzaktır." dedi.

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