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Muğla’da doğalgaz yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Muğla'da doğalgaz yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 17.04.2025 12:58:34

Edinilen bilgiye göre, Marmaris istikametinden Muğla istikametine seyir halinde olan 48 ARP 228 dorse plakalı doğalgaz yüklü Mercedes tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yolda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin bölgede çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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